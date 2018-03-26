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الأمير خالد بن سلمان: النظام الإيراني حاول اغتيال «الجبير» في واشنطن

الأمير خالد بن سلمان: النظام الإيراني حاول اغتيال «الجبير» في واشنطن
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تواصل- فريق التحرير:

تحدَّث الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في واشنطن، عن محاولات النظام الإيراني اغتيال وزير خارجية السعودية الحالي عادل الجبير في واشنطن.

وقال بن سلمان: “حاول النظام الإيراني اغتيال وزير الخارجية عادل الجبير هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية”.

وطالب السفير السعودي في واشنطن، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية، قائلا: “إن الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة، وسيكون لرد الفعل هذا تأثيره على تصرفات الدول بالمنطقة على المدى الطويل”.

وتابع: “تاريخ إيران هو تاريخ من القتل و الدمار، قام هذا النظام بتدبير وتنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، و تفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣”.

وأشار سفير المملكة إلى أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران حاولت إطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة والتي تصدى لها الأبطال في الدفاع الجوي، وأطلقت 7 صواريخ عشوائية على 4 مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار بالتصعيد.

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