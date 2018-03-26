«التأمينات» تكشف عن أعداد من غادروا القطاع الخاص

تواصل – الرياض:

انخفض مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 200 ألف مشترك، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، ما يعني تقلص العاملين في القطاع الخاص بمختلف أنواعه كالمؤسسات الفردية والمساهمة والجمعيات وشركات التضامن والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل المهني بالسعودية.

وحسب تقرير التأمينات الاجتماعية، انخفض عدد المشتركين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الرابع من 2017 إلى نحو 9.69 مليون مشترك، بعد أن كان 9.87 مليون مشترك خلال الربع الثالث من العام ذاته.

ويمثل المشتركون من المؤسسات ذات الطابع الفردي نحو 5.1 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. وبلغ عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية من خلال المؤسسات المساهمة نحو 829 ألف مشترك.

وبلغ عدد المسجلين من خلال المؤسسات المحدودة 3.3 مليون مشترك بالتأمينات الاجتماعية، فيما بلغ عدد المشتركين من خلال شركات ومؤسسات التضامن 229 ألف مشترك، بينما بلغ عدد المسجلين في التأمينات من خلال شركات ومؤسسات التوصية 111 ألف مشترك، وبلغ عدد المشتركين من خلال الجمعيات نحو 35 ألف مشترك، فيما بلغ عدد المسجلين من خلال المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 3357 مشتركا، وبلغ عدد المسجلين عن طريق الأعمال المهنية في التأمينات الاجتماعية نحو 4 آلاف مشترك.

وأوضحت بيانات التقرير الربع سنوي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصدر مكتب منطقة الرياض المناطق الأكثر اشتراكا في التأمينات الاجتماعية بنحو 3.4 مليون مشترك، إذ يمثل نسبة 35% من إجمالي مشتركي التأمينات، فيما جاء في المرتبة الثانية مكتب جدة بنحو 1.6 مليون، ثم مكتب المنطقة الشرقية بـ1.4 مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركي مكتب القصيم ومكتب مكة المكرمة نحو 400 ألف مشترك، ووصل عدد مشتركي مكتب حائل ومكتب الخرج إلى 140 ألف مشترك.

فيما بلغ عدد مشتركي مكتب المدينة المنورة ومكتب الأحساء والجبيل ومكتب عسير نحو 200 ألف مشترك لكل مكتب، وبلغ عدد مشتركي منطقة تبوك نحو 100 ألف مشترك، و147 ألف مشترك في مكتب الطائف، ونحو 90 ألف مشترك من خلال مكتب ينبع، ونحو 70 ألفا من مكتب الجوف، و100 ألف مشترك من مكتب حفر الباطن، فيما بلغ عدد مشتركي التأمينات الاجتماعية في مكتب محافظة بيشة النسبة الأقل بـ46 ألف مشترك، والحدود الشمالية نحو 49 ألف مشترك، إلى جانب منطقة جازان التي بلغ فيها عدد المشتركين نحو 134 ألف مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي منطقة الباحة نحو 51 ألف مشترك.