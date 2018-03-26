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الإجرام الحوثي يتواصل.. 104 صاروخًا على المملكة أسقطتها نظم الدفاع
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تواصل – الرياض:

ارتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية، منذ بداية عمليات قوات التحالف في اليمن إلى 104 صواريخ، حيث كان آخرها الصواريخ السبعة التي استهدفت 4 مناطق أمس وأسقطتها الدفاعات الجوية السعودية، 3 منها استهدفت الرياض و2 استهدفا جازان، واثنان آخران استهدفا كلا من نجران وخميس مشيط.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أكد الخبير الإستراتيجي والأمني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء ركن الدكتور علي الرويلي  أن الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي لم تصل إلى أهدافها وتم تدميرها في الجو، كما هو الحال في الصواريخ التي سبقتها، إلا أن الحوثيين أرادوا من هذه الصواريخ إرسال رسالة معينة وتكمن في رفض حل مشكلة اليمن بشكل قاطع وكذلك المحاولات الدولية لإنهائها.

وأضاف: هذا دليل واضح على أن الحوثيين يتبعون أوامر قادمة إليهم من طهران التي بطبيعة الحال لا تريد أن تنتهي مشكلة اليمن، ولا تريد له الأمان أو الاستقرار، مبينا أن الأهداف الإيرانية واضحة إذ تريد أن تبقي المنطقة على صفيح ملتهب، فأمرت الحوثيين بإطلاق هذه الصواريخ على المدن السعودية لوضع العراقيل أمام أي حلول سلمية تلوح في الأفق.

وتابع الرويلي حديثه قائلا: الحوثيون ليسوا جادين في التعاطي مع الحلول السلمية، وليست لديهم أسلحة أو تقنيات حديثة، إنما هذه صواريخ يتم إرسالها من إيران إلى الأراضي اليمنية كي تستهدف الأمن السعودي، وهذه مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء على الدول الأخرى بشكل غير مباشر، فيجب أن تقدم إيران للمحاكمة وفقا للقانون الدولي وأن تصدر في حقها العقوبات الصارمة.

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