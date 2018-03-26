عادات يومية تسبب تآكل مينا الأسنان.. تجنبها

تواصل – وكالات:

هل تعلم أن طبقة مينا الأسنان هي أقوى جزء في جسم الإنسان؟ لكن عل الرغم من ذلك يمكن أن تتعرّض للتآكل بسرعة، ما يؤثر على وظيفتها كحماية للأسنان ويحد من جمال الابتسامة.

إليك أكثر ما يسبب تآكل مينا الأسنان:

الحموضة. تناول الأطعمة التي تسبب زيادة الحموضة وعدم علاجها يؤثر سلباً على مينا الأسنان نتيجة ارتجاع حمض المعدة لأعلى باتجاه الفم.الحمضيات. أكل الكثير من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون (الحامض) وتناول هذه العصائر باستمرار يجعل الأسنان عرضة لكمية كبيرة من حمض الستريك.

المياه الغازية والصودا. إذا كنت من عشاق مشروبات الكولا أو حتى المياه الغازية احذر من الإفراط في تناولها، لأنها غنية بالأحماض ما يعرّض مينا الأسنان للتآكل.

المخللات. طبق المخلات من المشهيات التي لا ينبغي الإفراط في تناولها أو حتى تناولها باستمرار، لأنها تؤثر سلباً على صحة الأسنان بسبب تركيبتها الحمضية، إلى جانب أنها مصدر غني بالملح.

مواعيد الوجبات. من العادات التي تؤثر سلباً على مينا الأسنان طول الوقت بين الوجبة والأخرى، لأن ذلك يرفع مستوى حموضة الفم. إذا كنت مضطراً إلى تأجيل موعد الوجبة قم بمضمضة الفم.