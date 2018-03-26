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مصادر: حصيلة مزاد معن الصانع 50 مليون ريال

مصادر: حصيلة مزاد معن الصانع 50 مليون ريال
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن حصيلة أول مزاد لبيع أموال وأملاك رجل الأعمال معن الصانع، والذي استمر لمدة 7 أيام. وقالت إن ما تم بيعه من سيارات وشاحنات وحفارات تجاوز المعروض، وفاق إجمالي قيمة المبيعات ما كان متوقعاً.

وأوضحت المصادر – وفقاً لـ”الاقتصادية” – أنه تم جمع 50 مليون ريال من بيع أكثر من 1142 شاحنة ومعدات ثقيلة، مبينة أن المزاد شهد إقبالاً كبيراً بين المسجلين طيلة أيامه. وتجاوز عدد الحضور أكثر من 18 ألف شخص من المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات.

ولفتت إلى أن المزادات المقبلة ستنظم قريباً وستشمل بيع الرخام والسيراميك والأثاث المكتبي والمنزلي والديكورات والمفروشات بكميات كبيرة، فيما سينظم مزاد بيع العقارات قبل نهاية شهر رمضان المقبل.

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