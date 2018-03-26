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تفاصيل إصابة قائدة مجمع تعليمي بـ«كورونا»

تفاصيل إصابة قائدة مجمع تعليمي بـ«كورونا»
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تواصل- متابعات:

عقد مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي البركاتي، اجتماعا مع مدير مستشفى أضم العام موسى المالكي، بحضور مدير مكتب التعليم بأضم نور المالكي، وبعض القيادات التربوية والتعليمية.

وناقش الاجتماع الخطط اللازمة التي ينبغي تنفيذها لمواجهة فيروس «كورونا» إن وجد، والتمكن من القضاء عليه وعدم انتشاره، كما تم الاطلاع على الخطط والإمكانات الطبية التي سيتم اتخاذها أثناء زيارة الفريق الطبي لمجمع الضبيعة التعليمي؛ حيث قام المستشفى اليوم بإرسال فريق طبي مكون من عدد من الطبيبات ومشرفة الصحة المدرسية والممرضات لزيارة مجمع الضبيعة التعليمي بمحافظة أضم، بعد إصابة قائدة المجمع بفيروس «كورونا»، وقدم التوعية الصحية، وحث على أهمية تكثيف إجراءات النظافة والتهوية في المجمع والفصول الدراسية.

كما قدم الفريق الطبي الإرشادات الصحية والوسائل التوعوية اللازمة حول فيروس «كورونا» وطرق انتقاله وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه؛ إضافة إلى حث المسؤولات بالمجمع على الإبلاغ الفوري لأقرب مركز صحي في حال ظهور أي حالة اشتباه لديهم، بحسب “عكاظ”.

فيما أوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية في إدارة التعليم في الليث الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي أن «إصابة قائدة المجمع بفيروس كورونا تأكدت بناء على ما وردنا من الشؤون الصحية بمحافظة جدة ومستشفى أضم العام، وقام عدد من القيادات في التعليم في مقدمتهم مدير التعليم مرعي البركاتي بزيارة لمستشفى أضم العام لبحث متابعة تقييم الوضع الصحي والوقائي في المدرسة».

وأصيبت قائدة مجمع ضبيعة التعليمي (من سكان جدة) بفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا»، فيما طمأنت إدارة تعليم الليث ومستشفى أضم العام، طالبات ومعلمات المجمع وأولياء أمورهن، بعدم وجود أي إصابات أو حالات اشتباه بأعراض الفايروس.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الليث محمد المالكي، أن مدير التعليم مرعي البركاتي، زار المحافظة واطلع على التقارير الطبية لمعرفة الوضع الصحي للمجمع التعليمي، فيما طمأن مدير المستشفى الأسر وإداريات المدرسة بسلامة جميع الطالبات والمعلمات من الإصابة بالفايروس.

وأكد عدم وجود أي إصابات أو حالات اشتباه بالمرض حتى تاريخه، مبينا أن مستشفى أضم العام أرسل فريقا طبيا من ١١ طبيبة وممرضة وفنية، قمن بفحص الطالبات والمعلمات والإداريات، للاطمئنان على صحتهن، وتوزيع المعقمات والكمامات على منسوبات المجمع كافة، وتقديم البرامج الإرشادية والتوعوية والتثقيفية والصحية اللازمة لمنسوبات المجمع، من خلال التعريف بالمرض، وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه، عن طريق المحاضرات واللقاءات والبروشورات الصحية.

يذكر أن «صحة جدة» قد خاطبت، مساء أمس الأول، مستشفى أضم العام لإرسال فريق طبي عاجل للمجمع التعليمي بالضبيعة لعمل التقييم الصحي والوقائي لجميع المخالطين للحالة، وتقديم التوعية الصحية عن متلازمة الشرق الأوسط «كورونا» وأعراضها وطرق الوقاية منها.

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