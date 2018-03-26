«البنوك»: تحويل الهواتف الذكية إلى بطاقات صراف

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أعلنت البنوك السعودية عن مشروع لتحويل الهواتف الذكية إلى بطاقة صراف في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيتم رقمنة بطاقة الصراف الآلي «مدى» خلال الفترة المقبلة ليتم استخدامها عبر الهواتف، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن كان الدفع محددا بـ20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.

الشراء عبر الإنترنت

من جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن «العميل سيتمكن من خلال المشروع الجديد لرقمنة «مدى» من استخدام البطاقة بشكل مباشر عبر الهواتف الذكية».

وأضاف أن «هذا المشروع يختلف تماما عن مشروع استخدام بطاقة مدى عبر الإنترنت الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع أبريل المقبل، ويمكن للعميل بموجبه الشراء عبر الإنترنت من المواقع العالمية، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان مثل الفيزا أو الماستر كارد وغيرهما».

خيارات الخدمة

وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أن رقمنة بطاقات مدى بانتقال معلوماتها إلى الجوال ستتيح للعميل الاستفادة منها في الهاتف، موضحا أن استخدامها سيكون شبيها بخدمة مدى أثير إلى حد كبير، مؤكدا أنه سيكون هناك تطابق وتماثل في الخدمة حيث ستتاح خيارات الاستخدام أمام العميل سواء بالبطاقة أو الهاتف الذكي.

رفع حد الدفع

أضاف حافظ أن «البنوك السعودية رفعت حد الدفع ببطاقة مدى في نقاط البيع من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال ثم إلى 200 ألف ريال، وسيبدأ رفع الحد دون حدود بدءا من شهر سبتمبر المقبل بناء على التفاهم بين البنك والعميل، بعد تقييم المخاطر وغيرها»، منوها إلى أن كافة هذه الجهود تأتي لدعم التوجه نحو التعاملات الإلكترونية على حساب التعاملات التقليدية.

مشاريع بطاقات «مدى» في 2018

استخدامها في عملية الشراء عبر الإنترنت – أبريل 2018

رقمنتها وانتقالها إلى الهواتف الذكية في الربع الثالث من 2018

إلغاء سقف نقاط البيع عبر مدى – سبتمبر 2018

مراحل زيادة حد الدفع في نقاط البيع ببطاقة مدى:

20 ألف ريال

60 ألف ريال

200 ألف ريال

دون حد في سبتمبر 2018