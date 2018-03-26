«البنوك»: تحويل الهواتف الذكية إلى بطاقات صراف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

«البنوك»: تحويل الهواتف الذكية إلى بطاقات صراف

«البنوك»: تحويل الهواتف الذكية إلى بطاقات صراف
0

 

تواصل- متابعات:

أعلنت البنوك السعودية عن مشروع لتحويل الهواتف الذكية إلى بطاقة صراف في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيتم رقمنة بطاقة الصراف الآلي «مدى» خلال الفترة المقبلة ليتم استخدامها عبر الهواتف، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن كان الدفع محددا بـ20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.

الشراء عبر الإنترنت

من جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن «العميل سيتمكن من خلال المشروع الجديد لرقمنة «مدى» من استخدام البطاقة بشكل مباشر عبر الهواتف الذكية».

وأضاف أن «هذا المشروع يختلف تماما عن مشروع استخدام بطاقة مدى عبر الإنترنت الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع أبريل المقبل، ويمكن للعميل بموجبه الشراء عبر الإنترنت من المواقع العالمية، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان مثل الفيزا أو الماستر كارد وغيرهما».

خيارات الخدمة

وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أن رقمنة بطاقات مدى بانتقال معلوماتها إلى الجوال ستتيح للعميل الاستفادة منها في الهاتف، موضحا أن استخدامها سيكون شبيها بخدمة مدى أثير إلى حد كبير، مؤكدا أنه سيكون هناك تطابق وتماثل في الخدمة حيث ستتاح خيارات الاستخدام أمام العميل سواء بالبطاقة أو الهاتف الذكي.

رفع حد الدفع

أضاف حافظ أن «البنوك السعودية رفعت حد الدفع ببطاقة مدى في نقاط البيع من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال ثم إلى 200 ألف ريال، وسيبدأ رفع الحد دون حدود بدءا من شهر سبتمبر المقبل بناء على التفاهم بين البنك والعميل، بعد تقييم المخاطر وغيرها»، منوها إلى أن كافة هذه الجهود تأتي لدعم التوجه نحو التعاملات الإلكترونية على حساب التعاملات التقليدية.

مشاريع بطاقات «مدى» في 2018

استخدامها في عملية الشراء عبر الإنترنت – أبريل 2018

رقمنتها وانتقالها إلى الهواتف الذكية في الربع الثالث من 2018

إلغاء سقف نقاط البيع عبر مدى – سبتمبر 2018

مراحل زيادة حد الدفع في نقاط البيع ببطاقة مدى:

20 ألف ريال

60 ألف ريال

200 ألف ريال

دون حد في سبتمبر 2018

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف تتفادى الاحتيال البنكي والتصيد الإلكتروني؟ «البنوك» تنصح

كيف تتفادى الاحتيال البنكي والتصيد الإلكتروني؟ «البنوك» تنصح

تحذير.. علامات تنذر بإدمان طفلك للشبكات الاجتماعية

تحذير.. علامات تنذر بإدمان طفلك للشبكات الاجتماعية

«اقتلي نفسك».. رسالة صادمة وراء حذف تطبيق «صراحة»

«اقتلي نفسك».. رسالة صادمة وراء حذف تطبيق «صراحة»

«البنوك السعودية».. حقيقة منع استخدام النقد بمحطات الوقود

«البنوك السعودية».. حقيقة منع استخدام النقد بمحطات الوقود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)
تقارير وحوارات

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

المزيد
من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>