استراتيجية جديدة لـ«المياه» لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استراتيجيتها الوطنية للمياه التي وافق عليها المقام السامي، ستنظم أعمال قطاع المياه بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في تقديم الخدمة، وتلبية احتياجات المستهلكين للمياه بأسعار معقولة.

وأوضح الدكتور فيصل السبيعي؛ وكيل الوزارة لشؤون المياه، إن الاستراتيجية تحمل جميع البرامج الهادفة لتحقيق الأمن المائي وترشيد الاستهلاك وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه.

وأضاف السبيعي خلال افتتاح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المعرض السعودي للمياه في الرياض، أمس، أنه ستكون هناك نقلة نوعية في خدمات وجودة قطاع المياه بتنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه، إضافة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه القطاع الخاص لتقديم الخدمة وتنظيم الأعمال المائية، وفقا لـ”الاقتصادية”.

من جهته، أشار الدكتور حسام أبو صبرة؛ المشرف العام على المعرض، إلى مساهمة المعرض في تفعيل الشراكة في القطاع العام والخاص نحو تطبيق مفاهيم الجودة والسلامة الغذائية لقطاع المياه والنهوض بها وفقا للمقاييس ومعايير الإنتاج العالمي في هذا الجانب، علاوة على رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بثقافة المعايير والمقاييس العلمية والعالمية للمياه.

ووجه أبو صبرة الدعوة للجميع لحضور فعاليات المعرض لأهميته لدى المستهلك، إضافة إلى حضور الفعاليات المصاحبة من محاضرات وورش عمل تبدأ مع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمطلعين على أحدث الدراسات وإبراز المفاهيم والحقائق من الواقع العلمي حول قطاع المياه.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى تطوير برنامج إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في إطار استراتيجية تخصيص المؤسسة.