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وكيل التعليم للبنات تشيد بأداء طالبة بختام تصفيات «تحدي القراءة» (فيديو)

وكيل التعليم للبنات تشيد بأداء طالبة بختام تصفيات «تحدي القراءة» (فيديو)
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تواصل – الرياض:

أشادت وكيل التعليم بنات، الدكتورة هيا العواد، بمشاركة الطالبة سارة بنت خالد الفدا، من تعليم القصيم، في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، وأثنت على إصرارها وإنجازها المعرفي والثقافي.

وقالت الطالبة سارة إن لديها طموحًا في الفوز وأنها شاركت لتتحدى ذاتها، وليكون لسانها فصيحًا، وتتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى.

بدورها عبّرت العواد أثناء زيارتها للتصفيات الختامية لمسابقة تحدي القراءة بتحسن مستوى الطالبات، ووصولهن في هذا العام إلى مسوى متقدم من الجودة والإتقان.

يذكر أن الدكتورة هيا العواد أول مواطنة تتقلد منصب وكيل وزارة للشؤون التعليمية، وهي حاصلة على الدكتوراه، من جامعة الملك سعود عام 1426هـ، كما سبق ونالت الماجستير من نفس الجامعة، وساهمت في صياغة عدد من المناهج التربوية.

 

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