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بالفيديو.. مداهمة مطبعة لتزوير العلامات التجارية والمصاحف في جدة

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تواصل – فريق التحرير:

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار في جدة، مطبعة ضخمة غير مرخصة تزوّر علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل، وحتى مصاحف، تديرها عمالة مخالفة.

وقال رائد الأعمال والمهتم بحقوق المستهلك فيصل العبدالكريم، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه رافق تلك الفرق، ونشر مقطع فيديو يظهر المضبوطات، والتي كانت بكميات كبيرة.

وأضاف “العبدالكريم” أن فرق وزارة التجارة داهمت أيضا مستودعا لمورد كبير للألعاب الالكترونية “بلاي ستيشن وغيرها” يزوّر الأجهزة وملحقاتها ويبيعها على أنها أصلية بكثير من أسواق المملكة، وتم تحريز تلك الأجهزة المقلدة.

 

 

 

 

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