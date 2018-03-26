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بالصور.. لقطات من غرفة المصري «عبد المطلب» ضحية صاروخ الحوثي

بالصور.. لقطات من غرفة المصري «عبد المطلب» ضحية صاروخ الحوثي
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تواصل – الرياض:

عرض تقرير لنشرة التاسعة على MBC لقطات من داخل غرفة المصري عبدالمطلب أحمد حسين، ضحية شظايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف العاصمة الرياض، والأضرار التي لحقت بها وبالمكان.

وأظهر التقرير، ملابس الشهيد عبدالمطلب، والتي أعدها استعداداً لخروجه إلى العمل في الصباح، كما أبان حقيبته التي جهزها للسفر نهاية الشهر الجاري بحسب ما قاله مرافقوه، وما تبقى من بقايا عمامته وشظية صغيرة من المقذوف الذي تسبب في وفاته.

وقال صديق مقرب من الشهيد، تحدث معه قبل استشهاده، إن صديقه له عام ونصف لم ير أبناءه، وكان ينوي النزول مصر نهاية الشهر 25 يوما إجازة، وهو شخص ذو خلق ومحبوب جداً ودائم الابتسامة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي للتحالف، كشف في مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض، أن الصاروخ الذي استهدف الرياض أمس الأحد، إيراني الصنع من نوع “قيام” وتسبب في تضرر 9 أحياء سكنية.

 

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