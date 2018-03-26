بريطانيا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق حول كيفية وصول الصواريخ للحوثيين

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَت بريطانيا أنها ستطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد كَيْفِيَّة وصول الصواريخ التي أَطْلَقَتها مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية المَدْعُومة من إيران، من الأرَاضِي اليمنية تجاه المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية الليلة الماضية.

وأَعْرَب وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون فِي بيان رسمي الْيَوْم عن الصدمة من الهجوم الصاروخي من جانب مِيلِيشْيَا الحوثي على المَمْلَكَة، مُضِيفاً: “أنه بِنَاءً عَلَى التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، سندعو المنظمة الدَّوْلِيَّة إِلَى التحقيق لتحديد سبل وصول هذه الصواريخ الأخيرة إِلَى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن”.

وَأَشَارَ إِلَى أن المَمْلَكَة المتحدة تقف كتفاً بكتف مع المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية فِي مواجهة مثل هذه التهديدات الخَطِيرَة للأمن الوطني.