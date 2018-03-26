مدير جامعة أم القرى الجديد.. تعرّف عليه في سطور

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تقلد الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الذي صدر أمر ملكي، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى، العديد من المناصب خلال رحلته العملية، وفيما يلي قائمة بأبرز المناصب التي تولاها:

عين وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي – 1428هـ – 1430هـ.

عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز – 1425 – 1428هـ.

رئيس قسم الهندسة الصناعيةبجامعة الملك عبدالعزيز – 1417 – 1425هـ.

عضو لجنة الدراسات العليا – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1412 هـ حتى تاريخه.

عضو لجنة التسجيل للمؤتمر الهندسي السعودي الرابع – 12 – 15/6/1416هـ.

رائد لجنة التوعية الإسلامية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـ و1414هـ.

عضو لجنة الْيَوْم المفتوح – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـو1414هـ.

عضو مجموعة بحوث العمليات – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410هـحتى تاريخه.

عضو مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410 – 1414هـ.

رئيس مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1415هـ حتى تاريخه.

رئيس اللَّجْنَة الاجْتِمَاعِيّة – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – من 1412 – 1414هـ.

التدرج الوظيفي:

1427: أستاذ – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1418: أستاذ مشارك – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1410 (1989): أستاذ مساعد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1399 (1979): معيد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

الخبرات:

1412 – 1414 مستشار فِي وَزَارَة البرق والبريد والهاتف (كلية الاتصالات)

تطوير المنهج الأكاديمي.

الإشراف على المواد العلمية.

إلْقَاء محاضرات فِي الاقتصاد الهندسي.

1416 – 1417 مستشار فِي شركة «صافولا»

إِقَامَة دورة فِي (Supply Chain Management).

إِقَامَة دورة فِي (Master Planning).

إِقَامَة دورة فِي (Material Requirement Planning).

إِقَامَة دورة فِي (Master Scheduling Planning).

إِقَامَة دورة فِي (Inventory Management).

1418 – 1419 مستشار فِي وَزَارَة البَلَدِيَّة والأشغال (أمانة العاصمة المُقَدَّسَة)·

مستشار أمين العاصمة المُقَدَّسَة.

رئيس لجنة تطوير إِدَارَة القضايا والمنح.

رئيس لجنة إِدَارَة السجل والممتلكات.

عضو لجنة إِدَارَة وحدة الاتصالات.

عضوية الهيئات والمؤسسات العلمية الدَّوْلِيَّة:

هَيْئَة المهندسين الصناعيين(IIE) – أمريكا – 1983.

هَيْئَة أبحاث العمليات والعلوم الإدارية(INFORMS) – أمريكا – 1984.

الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة لخبراء التوقع(IIF) – أمريكا – 1988.

جَمْعِيَّة الإِنْتَاج والعمليات الإدارية(POM) – أمريكا – 1990.

• الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة للتوقع العملي (IABF) – أمريكا – 1994.