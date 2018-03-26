مدير جامعة أم القرى الجديد.. تعرّف عليه في سطور

تواصل – فريق التحرير:
تقلد الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الذي صدر أمر ملكي، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى، العديد من المناصب خلال رحلته العملية، وفيما يلي قائمة بأبرز المناصب التي تولاها:
- عين وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي – 1428هـ – 1430هـ.
- عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز – 1425 – 1428هـ.
- رئيس قسم الهندسة الصناعيةبجامعة الملك عبدالعزيز – 1417 – 1425هـ.
- عضو لجنة الدراسات العليا – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1412 هـ حتى تاريخه.
- عضو لجنة التسجيل للمؤتمر الهندسي السعودي الرابع – 12 – 15/6/1416هـ.
- رائد لجنة التوعية الإسلامية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـ و1414هـ.
- عضو لجنة الْيَوْم المفتوح – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـو1414هـ.
- عضو مجموعة بحوث العمليات – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410هـحتى تاريخه.
- عضو مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410 – 1414هـ.
- رئيس مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1415هـ حتى تاريخه.
- رئيس اللَّجْنَة الاجْتِمَاعِيّة – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – من 1412 – 1414هـ.
التدرج الوظيفي:
1427: أستاذ – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.
1418: أستاذ مشارك – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.
1410 (1989): أستاذ مساعد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.
1399 (1979): معيد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.
الخبرات:
- 1412 – 1414 مستشار فِي وَزَارَة البرق والبريد والهاتف (كلية الاتصالات)
- تطوير المنهج الأكاديمي.
- الإشراف على المواد العلمية.
- إلْقَاء محاضرات فِي الاقتصاد الهندسي.
- 1416 – 1417 مستشار فِي شركة «صافولا»
- إِقَامَة دورة فِي (Supply Chain Management).
- إِقَامَة دورة فِي (Master Planning).
- إِقَامَة دورة فِي (Material Requirement Planning).
- إِقَامَة دورة فِي (Master Scheduling Planning).
- إِقَامَة دورة فِي (Inventory Management).
- 1418 – 1419 مستشار فِي وَزَارَة البَلَدِيَّة والأشغال (أمانة العاصمة المُقَدَّسَة)·
- مستشار أمين العاصمة المُقَدَّسَة.
- رئيس لجنة تطوير إِدَارَة القضايا والمنح.
- رئيس لجنة إِدَارَة السجل والممتلكات.
- عضو لجنة إِدَارَة وحدة الاتصالات.
عضوية الهيئات والمؤسسات العلمية الدَّوْلِيَّة:
- هَيْئَة المهندسين الصناعيين(IIE) – أمريكا – 1983.
- هَيْئَة أبحاث العمليات والعلوم الإدارية(INFORMS) – أمريكا – 1984.
- الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة لخبراء التوقع(IIF) – أمريكا – 1988.
- جَمْعِيَّة الإِنْتَاج والعمليات الإدارية(POM) – أمريكا – 1990.
• الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة للتوقع العملي (IABF) – أمريكا – 1994.