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مدير جامعة أم القرى الجديد.. تعرّف عليه في سطور
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تواصل – فريق التحرير:

تقلد الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الذي صدر أمر ملكي، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى، العديد من المناصب خلال رحلته العملية، وفيما يلي قائمة بأبرز المناصب التي تولاها:

  • عين وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي – 1428هـ – 1430هـ.
  • عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز – 1425 – 1428هـ.
  • رئيس قسم الهندسة الصناعيةبجامعة الملك عبدالعزيز – 1417 – 1425هـ.
  • عضو لجنة الدراسات العليا – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1412 هـ حتى تاريخه.
  • عضو لجنة التسجيل للمؤتمر الهندسي السعودي الرابع – 12 – 15/6/1416هـ.
  • رائد لجنة التوعية الإسلامية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـ و1414هـ.
  • عضو لجنة الْيَوْم المفتوح – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز – 1413هـو1414هـ.
  • عضو مجموعة بحوث العمليات – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410هـحتى تاريخه.
  • عضو مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1410 – 1414هـ.
  • رئيس مجموعة الدراسات الاحتمالية – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – 1415هـ حتى تاريخه.
  • رئيس اللَّجْنَة الاجْتِمَاعِيّة – قسم الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزيز – من 1412 – 1414هـ.

التدرج الوظيفي:

1427: أستاذ – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1418: أستاذ مشارك – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1410 (1989): أستاذ مساعد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

1399 (1979): معيد – قسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز.

الخبرات:

  • 1412 – 1414 مستشار فِي وَزَارَة البرق والبريد والهاتف (كلية الاتصالات)
  • تطوير المنهج الأكاديمي.
  • الإشراف على المواد العلمية.
  • إلْقَاء محاضرات فِي الاقتصاد الهندسي.
  • 1416 – 1417 مستشار فِي شركة «صافولا»
  • إِقَامَة دورة فِي (Supply Chain Management).
  • إِقَامَة دورة فِي (Master Planning).
  • إِقَامَة دورة فِي (Material Requirement Planning).
  • إِقَامَة دورة فِي (Master Scheduling Planning).
  • إِقَامَة دورة فِي (Inventory Management).
  • 1418 – 1419 مستشار فِي وَزَارَة البَلَدِيَّة والأشغال (أمانة العاصمة المُقَدَّسَة)·
  • مستشار أمين العاصمة المُقَدَّسَة.
  • رئيس لجنة تطوير إِدَارَة القضايا والمنح.
  • رئيس لجنة إِدَارَة السجل والممتلكات.
  • عضو لجنة إِدَارَة وحدة الاتصالات.

عضوية الهيئات والمؤسسات العلمية الدَّوْلِيَّة:

  • هَيْئَة المهندسين الصناعيين(IIE) – أمريكا – 1983.
  • هَيْئَة أبحاث العمليات والعلوم الإدارية(INFORMS) – أمريكا – 1984.
  • الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة لخبراء التوقع(IIF) – أمريكا – 1988.
  • جَمْعِيَّة الإِنْتَاج والعمليات الإدارية(POM) – أمريكا – 1990.

• الهَيْئَة الدَّوْلِيَّة للتوقع العملي (IABF) – أمريكا – 1994.

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