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استئناف استقدام «العمالة المنزلية» من إندونيسيا قريباً

استئناف استقدام «العمالة المنزلية» من إندونيسيا قريباً
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تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، استئناف استقدام العَمَالَة المنزلية من إندونيسيا، حيث مِن الْمُقَرَّرِ استقدام 40 ألف عاملة خلال ستة أشهر، مع بدء عملية الاستقدام.

وأَوْضَحَ الدكتور عبدالعزيز العمرو؛ المشرف العام على وكالة الوَزَارَة للعلاقات العمالية الدَّوْلِيَّة، “أن الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العَمَالَة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عِدَّة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر؛ بهَدَف التأكد من حفظ حقوق العَمَالَة” – وَفْقاً لـ”الاقْتِصَادِيَّة” -.

وَتَابَعَ أنه “سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة”، مُشِيراً إِلَى أنه فِي حَالِ استمر الاستقدام بشكل جيد وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.

وأَوْضَحَ المشرف العام على وكالة الوَزَارَة للعلاقات العمالية الدَّوْلِيَّة، أن الجانب السعودي ممثلاً فِي وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة أَنْهَى جميع الإِجْرَاءَات مع الجانب الإندونيسي، مثل النِّظَام الإِلِكْتُرُونِيّ وعقود التوظيف وفتح حساب مصرفي للعَمَالَة المنزلية لإِيدَاع مستحقاته المالية، لافتاً إِلَى أن هذه الخطوة تزيد من حفظ وحماية حقوق كل الأطراف.

وحول تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا، أكَّدَ العمرو أن الوَزَارَة قد تعمل على تحديد أسعار استقدام العَمَالَة المنزلية بعد البدء فِي استقدامها إِلَى المَمْلَكَة بستة أشهر، بعد معرفة القيمة الفِعْلِية للاستقدام، وستقوم الوَزَارَة خلال هذه الفترة بمعرفة التكلفة الفِعْلِية على شركات الاستقدام؛ وبناء عليها سيتم تحديد الأسعار.

يُذْكَرُ أَنَّ وزير العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة الدكتور علي بن ناصر الغفيص قد وقع مع محمد حنيف ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، محضراً لاستقدام العَمَالَة المنزلية الإندونيسية، وجرى خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فِي المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.

 

 

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