الأمم المتحدة تدين صواريخ الحوثي على المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

الأمم المتحدة تدين صواريخ الحوثي على المملكة

الأمم المتحدة تدين صواريخ الحوثي على المملكة
0

تواصل – وكالات:

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريش” بشدة، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، إطلاق الحوثيين صواريخ على المَمْلَكَة، مساء الأحد، وقال إن التصعيد العسكري ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة مُنْذُ ثلاث سنوات.

واعترضت قوات الدفاع الجوي، أمس الأحد، سبعة صواريخ أطلقها الانْقِلَابيون الحوثيون على المَمْلَكَة؛ مِمَّا أَدَّى إِلَى مَقْتَل مقيم مِصْرِيّ وإِصَابَة اثْنَيْنِ آخرين.

وجاء فِي بيان للأمم المتحدة أن “جوتيريش” يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ بالأمس أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، باتجاه مدن فِي السعودية من بينها الرِّيَاض.

ودعا “جوتيريش” إِلَى “ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وَأكَّدَ على أن التصعيد العسكري ليس هو الحل”.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن يلتقي “جوتيريش” مع سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، فِي مقر الأمم المتحدة، غداً الثلاثاء؛ لِمُنَاقَشَةِ مسألة اليمن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تحصل على أحدث صواريخ في العالم.. تعرّف على قدراتها (فيديو)

المملكة تحصل على أحدث صواريخ في العالم.. تعرّف على قدراتها (فيديو)

أمريكا توافق على بيع 6500 صاروخ للمملكة بقيمة مليار دولار

أمريكا توافق على بيع 6500 صاروخ للمملكة بقيمة مليار دولار

غداً.. «التحالف العربي» يعرض أدلة جديدة لتورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين

غداً.. «التحالف العربي» يعرض أدلة جديدة لتورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين

رئيس البرلمان العربي لـ«الأمم المتحدة»: أوقفوا إطلاق النار في الغوطة

رئيس البرلمان العربي لـ«الأمم المتحدة»: أوقفوا إطلاق النار في الغوطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)
تقارير وحوارات

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

المزيد
من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>