الأمم المتحدة تدين صواريخ الحوثي على المملكة

تواصل – وكالات:

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريش” بشدة، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، إطلاق الحوثيين صواريخ على المَمْلَكَة، مساء الأحد، وقال إن التصعيد العسكري ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة مُنْذُ ثلاث سنوات.

واعترضت قوات الدفاع الجوي، أمس الأحد، سبعة صواريخ أطلقها الانْقِلَابيون الحوثيون على المَمْلَكَة؛ مِمَّا أَدَّى إِلَى مَقْتَل مقيم مِصْرِيّ وإِصَابَة اثْنَيْنِ آخرين.

وجاء فِي بيان للأمم المتحدة أن “جوتيريش” يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ بالأمس أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، باتجاه مدن فِي السعودية من بينها الرِّيَاض.

ودعا “جوتيريش” إِلَى “ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وَأكَّدَ على أن التصعيد العسكري ليس هو الحل”.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن يلتقي “جوتيريش” مع سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، فِي مقر الأمم المتحدة، غداً الثلاثاء؛ لِمُنَاقَشَةِ مسألة اليمن.