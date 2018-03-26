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محاكمة مواطن تواصل مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستر عليهم

محاكمة مواطن تواصل مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستر عليهم
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة مواطن تواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتستر على عملهم الاستخباراتي ضد المملكة.

وكشف الادعاء العام عن تضليل المتهم، الذي يبلغ 35 سنة، ويعمل بالقطاع الخاص، ‏لجهات التحقيق وكذبه على الجهات الأمنية، كما سيّر حملة من عدة أشخاص للتوجه إلى العراق، مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً.

وأوضحت لائحة الدعوى، ‏أن المتهم سافر بنفسه إلى العراق عدة مرات بطريقة غير نظامية، حيث كان ممنوعاً من السفر، إضافة إلى تخزينه صوراً ومعرِفات إباحية، وهي مجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وطلب المدعي العام من المحكمة إثبات إدانة المتهم بما أُسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بعقوبة تعزيرية مشددة لما ارتكبه في حق الدولة.

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