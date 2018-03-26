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بالصور.. خادم الحرمين يحضر حفل جائزة الملك فيصل العالمية بالرياض

بالصور.. خادم الحرمين يحضر حفل جائزة الملك فيصل العالمية بالرياض
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تواصل – الرِّيَاض:

رعى خادم الحرمين الشريفين، مساء الْيَوْم الاثْنَيْنِ، حفل جائزة الملك فيصل العالمية بالرِّيَاض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمُؤَسَّسَة الملك فيصل الخَيْرِيَّة رئيس هَيْئَة الجائزة الأمير خالد الفيصل.

وحضر خادم الحرمين فعاليات حفل الجائزة فِي دورتها الـ 40 هذا العام، حيث يتسلمها 5 علماء من 3 قارات الجائزة فِي كل فرع.

وفاز الإندونيسي أرواندي جاسوير بجائزة خدمة الإسلام، والأُرْدُنِّيّ بشار عواد بجائزة الدراسات الإسلامية، والتونسي شكري المبخوت بجائزة اللغة العَرَبِيّة والأدب، والأمريكي جيمس أليسون بجائزة الطب، والبريطاني جون بول بجائزة العلوم.

 

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