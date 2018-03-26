مشروب صديق للمعدة ويحارب الانتفاخ وآلام البطن.. تعرَّف عليه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

مشروب صديق للمعدة ويحارب الانتفاخ وآلام البطن.. تعرَّف عليه

مشروب صديق للمعدة ويحارب الانتفاخ وآلام البطن.. تعرَّف عليه
0

 

 

تواصل – وكالات:

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أن خل التفاح صديق للمعدة، حيث يعمل على تنشيط الهضم، ويحارب آلام البطن والانتفاخ.

وأَضَافَت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن خل التفاح يساعد أَيْضاً على ضبط العصارة الهضمية، فيخفف من الشعور المزعج بحرقة المعدة، كما أن حمض التفاح يَمْتَاز بتأثير مضاد للبكتيريا، ويحارب بكتيريا الأمعاء الضارة.

ومن ناحية أُخْرَى، يعد خل التفاح منجماً من المعادن، فهو يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد؛ ومِنْ ثَمَّ فهو يعد مُفِيداً أَيْضاً للمفاصل والغضاريف.

وحذرت “فرويندين” من أن تناول كمية كبيرة من خل التفاح النقي قد تترتب عليه آثار سلبية؛ لِذَا ينبغي تخفيفه بإِضَافَة ملعقة منه إِلَى كوب ماء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متى يجب استشارة الطبيب عند الشعور بـ«الإمساك»؟

متى يجب استشارة الطبيب عند الشعور بـ«الإمساك»؟

6 أسباب تدعوك لتناول «الزيتون» بانتظام

6 أسباب تدعوك لتناول «الزيتون» بانتظام

6 أطعمة تحارب التهابات وقرح المعدة

6 أطعمة تحارب التهابات وقرح المعدة

13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)
تقارير وحوارات

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

المزيد
من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>