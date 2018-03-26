جازان.. وفاة طالب وشقيقتيه إثر سقوط سيارتهم من قمة الجبل الأسود

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

جازان.. وفاة طالب وشقيقتيه إثر سقوط سيارتهم من قمة الجبل الأسود

جازان.. وفاة طالب وشقيقتيه إثر سقوط سيارتهم من قمة الجبل الأسود
0

تواصل – جازان:

تُوفي طالب وشقيقتاه، صباح الْيَوْم، إِثْر سقوط مركبة بعد ظهر الْيَوْم من مرتفع جبلي من قمة الجبل الأسود بمحافظة الريث.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن انْقِلَاب سيارة بمنحدر بالجبل الأسود بمحافظة الريث.

وأَضَافَ أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انْقِلَاب سيارة من نوع جيب تويوتا بمنحدر جبلي وعر على بعد ٦٠٠ متر، حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال ٣ حالات من الموقع بمساعدة المواطنين.

وَأَشَارَ القحطاني إِلَى أنه نَتَجَ عن الحادث وفاة ٣ أشْخَاص (شاب وفتاتين)، حيث تم نقلهم عن طريق الدِّفَاع الْمَدَنِيّ والهلال الأحمر لمُسْتَشْفَى الريث العام وسلم الحادث للمرور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. سقوط مركبة طلاب من أعلى قمة الجبل الأسود بـ«الريث»

جازان.. سقوط مركبة طلاب من أعلى قمة الجبل الأسود بـ«الريث»

مَن يقف وراء الحرائق المتكررة في بطون الجبال بجنوب المملكة؟

مَن يقف وراء الحرائق المتكررة في بطون الجبال بجنوب المملكة؟

ردًا على أكاذيب الحوثي.. جازان «هادئة» ومطار الملك عبدالله لم يتأثر

ردًا على أكاذيب الحوثي.. جازان «هادئة» ومطار الملك عبدالله لم يتأثر

روسيا.. مقتل أكثر من 37 شخصا جراء حريق في سوق تجاري (فيديو)

روسيا.. مقتل أكثر من 37 شخصا جراء حريق في سوق تجاري (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)
تقارير وحوارات

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

المزيد
من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>