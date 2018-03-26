جازان.. وفاة طالب وشقيقتيه إثر سقوط سيارتهم من قمة الجبل الأسود

تواصل – جازان:

تُوفي طالب وشقيقتاه، صباح الْيَوْم، إِثْر سقوط مركبة بعد ظهر الْيَوْم من مرتفع جبلي من قمة الجبل الأسود بمحافظة الريث.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن انْقِلَاب سيارة بمنحدر بالجبل الأسود بمحافظة الريث.

وأَضَافَ أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انْقِلَاب سيارة من نوع جيب تويوتا بمنحدر جبلي وعر على بعد ٦٠٠ متر، حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي وانتشال ٣ حالات من الموقع بمساعدة المواطنين.

وَأَشَارَ القحطاني إِلَى أنه نَتَجَ عن الحادث وفاة ٣ أشْخَاص (شاب وفتاتين)، حيث تم نقلهم عن طريق الدِّفَاع الْمَدَنِيّ والهلال الأحمر لمُسْتَشْفَى الريث العام وسلم الحادث للمرور.