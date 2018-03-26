الإمارات تدين اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين بالمجال الجوي البحريني

تواصل – وكالات:

أَدَانَتِ الهَيْئَة العَامَّة للطيران المَدَنِيّ الإِمَارَاتية اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر الْيَوْم بصورة خَطِيرَة من طائرتين مَدَنِيّتين مسجلتين فِي الدولة فِي المجال الجوي الذي يقع تحت إِدَارَة مَمْلَكَة البحرين؛ مَا دَفَعَ بقائد إحدى الطائرتين إِلَى إِجْرَاء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين، وذلك فِي إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المَدَنِيّة والملاحة الجوية.

وَأَكَّدَت الهَيْئَة، فِي بيان، أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إِلَى منظمة الطيران المَدَنِيّ الدولي، وَفْقاً لوكالة الأَنْبَاء الإِمَارَاتية.

وقالت، إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المَدَنِيّة التي تتبع مسارات مَدَنِيّة محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المَدَنِيّ الدولي فإنها تشدد على حق الدولة فِي اتخاذ الإِجْرَاءَات كَافَّة التي كفلها القانون الدولي.