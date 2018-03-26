إصابة قائدة مجمع تعليمي بـ«كورونا» في أضم

تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

أكدت مصادر مُطَّلِعَة إِصَابَة قائدة مجمع تعليمي بمكتب التعليم فِي محافظة أضم التابع لإِدَارَة التعليم بالليث، بفَيْرُوس “كُورُونَا”، وذلك بعد تشخيص حالتها “كُورُونَا إِيجَابية” بتاريخ 2018/3/23.

وعقد مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي البركاتي، الْيَوْم (الاثْنَيْنِ)، اجْتِمَاعاً مع مدير مُسْتَشْفَى أضم العام موسى المَالِكِي، بحضور مدير مكتب التعليم بأضم نور المَالِكِي، وبعض القيادات التربوية والتعليمية.

وناقش الاجتماع الخطط اللازمة التي ينبغي تنفيذها لمواجهة فَيْرُوس كُورُونَا إن وجد، والتَّمَكُّن من القضاء عليه وعدم انْتِشَاره، كما تم الاطلاع على الخطط والإمكانات الطبية التي سيتم اتخاذها أثناء زيارة الفريق الطِبِّيّ لمجمع الضبيعة التعليمي.

وقام المُسْتَشْفَى الْيَوْم بإِرْسَال فريق طِبِّيّ مكون من عدد من الطبيبات ومشرفة الصحة المدرسية والممرضات لزيارة مجمع الضبيعة التعليمي بمحافظة أضم، بعد إِصَابَة قائدة المجمع بفَيْرُوس كُورُونَا، وقدم التوعية الصحية، وحث على أهمية تكثيف إِجْرَاءَات النظافة والتهوية فِي المجمع والفصول الدراسية.

كمَا قَدَّمَ الفريق الطِبِّيّ الإِرْشَادات الصحية والوسائل التوعوية اللازمة حول فَيْرُوس كُورُونَا وطرق انتقاله وأعراض الإِصَابَة به وطرق الوقاية منه؛ إِضَافَة إِلَى حث المسؤولات بالمجمع على الإِبْلَاغ الفوري لأقرب مركز صِحِّيّ فِي حَالِ ظهور أَي حَالَة اشتباه لديهم.

بِدَوْرِهِ أَوْضَحَ مدير الشؤون الصحية المدرسية فِي إِدَارَة التعليم فِي الليث الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي أن إِصَابَة قائدة المجمع بفَيْرُوس كُورُونَا تأكدت بِنَاءً عَلَى مَا وردنا من الشؤون الصحية بمحافظة جدة ومُسْتَشْفَى أضم العام، وَفْقاً لـ”عُكَاظ”.

وأَضَافَ الزنبحي أن عدداً من القيادات فِي التعليم فِي مقدمتهم مدير التعليم مرعي البركاتي قاموا بزيارة لمُسْتَشْفَى أضم العام؛ لبحث مُتَابَعَة تقييم الوضع الصِحِّيّ والوِقَائِيّ فِي المدرسة.