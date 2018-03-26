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«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الذي استهدف الرياض أمس الأحد إيراني الصنع من طراز “قيام”، مؤكدا أن امتلاك الميليشيات الحوثية صواريخ من هذا النوع يعد تهديدا خطيرا لأمن الدولي.

وأوضح “المالكي”، في مؤتمر صحفي، أن صواريخ الحوثي انتهاك صريح للقانون الدولي باستهداف مناطق مدنية، مشيرا إلى أن اليمن عانى من تطرف الميليشيات ومن التدخلات الإيرانية.

وكشف متحدث التحالف على الأحياء السكنية التي تأثرت بالصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الرياض وهي “حي السفارات، والرحمانية، والنخيل، والوشم، والنرجس، وأم الحمام، والقيروان، والمروج”.

وأضاف المالكي، أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين.

 

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