ملحقية المملكة في بريطانيا توجه رسالة تحذيرية للمبتعثين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت ملحقية المَمْلَكَة الثقافية ببريطانيا، جميع المبتعثين والمبتعثات بِتَجَنُّبِ الدخول فِي أَيْ شكل من أشكال الاختلافات الفكرية، والمحافظة على السلامة الشخصية بتوخي الحذر، وعدم سلوك الطرقات المزدحمة أو الخَالِية تماماً، أو التنقل فِي الأوقات المتأخرة ليلاً.

وقَالَت الملحقية فِي تعميم وجهه الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي إِلَى المبتعثين، ونشرته عبر حسابها فِي “تويتر”، إن برنامج الابتعاث الخارجي هو أحد أهم استراتيجيات الوطن، والمحافظة على مكتسباته واجب وطني يتطلب من الجميع التواصل على تجنب كل عوامل إضعافه المحتملة بالتركيز على أداء المهام الدراسية.

وأَشَارَت إِلَى أهمية التكاتف لكل مَا من شأنه تعزيز الصورة الذهنية الإِيجَابية عن المَمْلَكَة والإِنْسَان السعودي.

فِي سِيَاقٍ آخَر، ثَمَّنَت الملحقية النتائج المحققة من زيارة ولي العهد للمَمْلَكَة المتحدة؛ ومَا أَسْفَرَت عنه من رسم جديد للعلاقات بين السعودية وبريطانيا ومستقبلها.

وأثنى المقوشي على التفاعل الإِيجَابي من قبل المتبعثين، مع زيارة ولي العهد على مستوى أندية الطلبة والمبادرات الطلابية والتطوعية.