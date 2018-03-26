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مدني الشمالية يرفع مستوى الجاهزية بسبب التقلبات الجوية

مدني الشمالية يرفع مستوى الجاهزية بسبب التقلبات الجوية
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تواصل – واس:

رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية للمراكز الميدانية في المنطقة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية، المعنية بتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الحالة الجوية التي تتأثر بها بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، ومنها منطقة الحدود الشمالية بموجة من الأتربة المثارة، والتي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، والتي من المتوقع استمرارها حتى الأحد القادم، إلى جانب التوقع بهطول أمطار رعدية.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي المواطنين والمقيمين، إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات للمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ حرصاً على سلامتهم.

وأشار العنزي إلى أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، مؤكداً ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.

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