كيف تشغل أكثر من حساب «واتساب» على الجوال؟

تواصل – فريق التحرير:

يضطر الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر فِي العالم “وَاتْسَاب” إِلَى استخدام نسخة “الويب” أو ربما تشغيل أكثر من حساب.

لكن تواجههم مشكلة هو أن نسخة “الويب” الخَاصَّة بـ”وَاتْسَاب” لا تشغل إلا حساباً واحداً فقط على أجهزة سطح المكتب سواء الحاسبات الشخصية أو المحمولة.

يقدم موقع “جادجيتس ناو” التقني المتخصص طريقة سهلة يمكنك من خلالها تشغيل أكثر من حساب “وَاتْسَاب” على حاسبك الشخصي أو المحمول.

ويَحْتَاج أَيْ مستخدم إِلَى “خدعة بسيطة” تمكن أَيْ مستخدم من تشغيل حسابين مختلفين على متصفح “الويب” ذاته.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

تعليمات أولية:

1 – ينبغي أن يمتلك المستخدم حسابين على “وَاتْسَاب” بهاتفه الذكي أو هواتفه الذكية.

2 – احرص أن يكون لديك اتصال ثابت بالإِنْتَرْنِت على كل من الحاسب الشخصي أو المحمول، أو الهاتف الذكي.

3 – ينبغي أن يكون لدى المستخدمين أَيْضاً الإِصْدَار المحدث من متصفح الويب الذي يختارونه.

الخطوات:

1 – افتح متصفح الويب الخاص الخاص بتطبيق “وَاتْسَاب” وكذلك التطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي.

2 – مسح رمز الاسْتِجَابَة السريعة ضوئياً على الشاشة باستخدام جهازك الذكي؛ لبدء استخدام حساب “وَاتْسَاب”.

3 – بمجرد فتح حساب “وَاتْسَاب”، افتح علامة تبويب جديدة فِي نفس المتصفح.

4 – الصق هذا الرابط http://dyn.web.whatsapp.com، على علامة التبويب الجديدة، ثم اضغط على زر “Entter”.

5 – سيفتح لك “وَاتْسَاب ويب” مُجَدّداً ويَحْتَاج نفس الخطوات السابقة عن طريق مسح رمز الاسْتِجَابَة السريعة ضوئياً للحساب الثَّانِي.

6 – يمكنك بتلك الطريقة تشغيل حسابين مختلفين على نفس المتصفح، ونفس الحاسب الشخصي أو المحمول.