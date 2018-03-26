كيف تشغل أكثر من حساب «واتساب» على الجوال؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

كيف تشغل أكثر من حساب «واتساب» على الجوال؟

كيف تشغل أكثر من حساب «واتساب» على الجوال؟
0

تواصل – فريق التحرير:

يضطر الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر فِي العالم “وَاتْسَاب” إِلَى استخدام نسخة “الويب” أو ربما تشغيل أكثر من حساب.

لكن تواجههم مشكلة هو أن نسخة “الويب” الخَاصَّة بـ”وَاتْسَاب” لا تشغل إلا حساباً واحداً فقط على أجهزة سطح المكتب سواء الحاسبات الشخصية أو المحمولة.

يقدم موقع “جادجيتس ناو” التقني المتخصص طريقة سهلة يمكنك من خلالها تشغيل أكثر من حساب “وَاتْسَاب” على حاسبك الشخصي أو المحمول.

ويَحْتَاج أَيْ مستخدم إِلَى “خدعة بسيطة” تمكن أَيْ مستخدم من تشغيل حسابين مختلفين على متصفح “الويب” ذاته.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

تعليمات أولية:

1 – ينبغي أن يمتلك المستخدم حسابين على “وَاتْسَاب” بهاتفه الذكي أو هواتفه الذكية.

2 – احرص أن يكون لديك اتصال ثابت بالإِنْتَرْنِت على كل من الحاسب الشخصي أو المحمول، أو الهاتف الذكي.

3 – ينبغي أن يكون لدى المستخدمين أَيْضاً الإِصْدَار المحدث من متصفح الويب الذي يختارونه.

الخطوات:

1 – افتح متصفح الويب الخاص الخاص بتطبيق “وَاتْسَاب” وكذلك التطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي.

2 – مسح رمز الاسْتِجَابَة السريعة ضوئياً على الشاشة باستخدام جهازك الذكي؛ لبدء استخدام حساب “وَاتْسَاب”.

3 – بمجرد فتح حساب “وَاتْسَاب”، افتح علامة تبويب جديدة فِي نفس المتصفح.

4 – الصق هذا الرابط http://dyn.web.whatsapp.com، على علامة التبويب الجديدة، ثم اضغط على زر “Entter”.

5 – سيفتح لك “وَاتْسَاب ويب” مُجَدّداً ويَحْتَاج نفس الخطوات السابقة عن طريق مسح رمز الاسْتِجَابَة السريعة ضوئياً للحساب الثَّانِي.

6 – يمكنك بتلك الطريقة تشغيل حسابين مختلفين على نفس المتصفح، ونفس الحاسب الشخصي أو المحمول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طرق مختلفة لاختراق حسابك بـ«واتسآب».. وتقني يقدم نصيحة مهمة

طرق مختلفة لاختراق حسابك بـ«واتسآب».. وتقني يقدم نصيحة مهمة

«المرور»: استخدام الجوّال عند الإشارة الضوئية لا يعد مخالفة

«المرور»: استخدام الجوّال عند الإشارة الضوئية لا يعد مخالفة

لتجنب مخالفات استخدام «الجوال» أثناء القيادة.. فعل هذه الخاصية

لتجنب مخالفات استخدام «الجوال» أثناء القيادة.. فعل هذه الخاصية

توضيح من «المرور» في أول يوم لرصد مخالفات «الحزام والجوال» آليًا

توضيح من «المرور» في أول يوم لرصد مخالفات «الحزام والجوال» آليًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>