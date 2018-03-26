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أمانة عسير تهيئ موقفاً خاصاً لمركبات المرابطين بالحد الجنوبي

أمانة عسير تهيئ موقفاً خاصاً لمركبات المرابطين بالحد الجنوبي
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تواصل – فريق التحرير:

قَالَت وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، الحساب الرسمي لوَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، إن أمانة مِنْطَقَة عسير تهيئ موقعاً خاصاً بجوار مطار أبها الإقليمي؛ كَيْ يكون مواقف خَاصَّة لمركبات الجنود المرابطين فِي الحد الجنوبي.

وأَوْضَحَت “الشؤون البَلَدِيَّة”، عبر الحساب الرسمي فِي موقع “تويتر”، أن اختيار الموقع بحيث يكون خاصاً لِضَمَانِ سلامة مركبات المرابطين وسهولة التنقل بمركباتهم من وإلى المطار، وَتَمَّ تزويده بكَافَّة الخدمات الأساسية وتدعيمه بالحراسات الأَمْنية.

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