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بالفيديو.. سائق يقود حافلة طالبات بسرعة كبيرة بالقنفذة.. و«النقل التعليمي» ترد

بالفيديو.. سائق يقود حافلة طالبات بسرعة كبيرة بالقنفذة.. و«النقل التعليمي» ترد
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تواصل – القنفذة:

أَظْهَرَ مقطع مصور قائد حافلة مدرسية تنقل طالبات فِي وادي حلي بمحافظة القنفذة يسير بسرعة 120 كم فِي طريق زِرَاعِيّ به منعطفات خَطِيرَة.

وانتقد المتابعون مخالفة السائق لأنظمة المرور وعدم مراعاته لسلامة وأمن الطالبات بالسير بسرعة كبيرة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل وإلقاء القبض عليه ومحاسبته.

مِنْ جَانِبِهِا، أَوْضَحَت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ملابسات المقطع المتداول، مُؤكّدَة أنها تثبتت منه بعد فتح تحقيق فِي الواقعة.

وَأَكَّدَت أنها وَفْقاً للسياسات الدَّاخِلِيَّة المتبعة لديها فِي مثل هذه الحَالَة ومن منطق مسؤوليتها تجاه أمن وسلامة الطلبة، فإنه تم التحقيق مع سائق الحافلة، والذي أَفَادَ بأن المقطع المتداول كان خارج أوقات الدوام الرسمي لنقل الطالبات، ولم يكن فِي الحافلة أَي طالبة.

وأَشَارَت إِلَى أنه حِرْصاً منها على سلامة وأمن الطالبات، ولضمان عدم تعرضهن للخطر، قامت عَلَى الْفَوْرِ باستبعاد السائق من الخِدْمَة واستبداله بسائق آخر.

وَشَدَّدت الشركة على حزمها فِي إيقاع أقْصَى العقوبات على السائقين المخالفين لإِجْرَاءَات الأمن والسلامة المحددة والتي تم تدريبهم عليها باعتبارها أولوية قصوى وهدفاً رئيساً لديها لِضَمَانِ سلامة الطلاب المستفيدين من خدمات النقل المدرسي فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّة.

ولفتت إِلَى أنه لا يمكن بِأَيّ حال من الأحوال السماح بمثل هذه التصرفات من سائقي الحافلات والتي قد تعرض حياة الطلبة للخطر، مُؤكّدَةً حرصها ومتَابَعَتها لالتزام سائقي الحافلات بالأنظمة المرورية من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها دورياً.

 

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