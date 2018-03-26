هل تتحول الدهون في الجسم لـ«عضلات» عند خفض الوزن؟

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يعتقد البعض أن الدهون في الجسم تتحول إلى عضلات وأنسجة عندما يقرر الشخص البدين العمل على خفض وزنه.

وفي هذا الصدد، نفى الدكتور صالح العسيري، الأستاذ بكلية الطب جامعة الملك سعود, في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” هذه الاعتقادات.

وقال “العسيري”: “الشحوم لا تتحول إلى عضلات أو أنسجة، لا تتحول لمصدر جديد للطاقة في الجسم، ولا تخرج على هيئة فضلات من خلال الجهاز الهضمي”.

وأشار الأكاديمي إلى أن الشحوم تتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، يُطرَد عن طريق التنفس وماء يدخل في الدورة الدموية ويستفيد منه الجسم.