أمريكا تعلن موقفها من صواريخ الحوثي ضد الرياض

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها للمملكة العربية السعودية ضد الهجمات الحوثية، بعد أن تعرضت العاصمة الرياض لهجوم بصواريخ باليستية، ليلة أمس الأحد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “ندين بشدة الهجمات الصاروخية الحوثية الخطيرة التي استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية ليلة الأحد.. ونقدم تعازينا لأسر كل مَن قُتل أو جُرح”.

وتابعت الوزارة: “نحن ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات، ونواصل دعوتنا إلى جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، للعودة إلى المفاوضات السياسية والتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن”.