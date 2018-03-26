مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية ثلاثة مصابين من الجنسية المصرية جراء الاعتداء الآثم من المليشيات الحوثية في حادث سقوط شظايا من صواريخ باليستية، بعد اعتراضها وتدميرها.

وفي تفاصيل الحادث، روى طارق أبو طالب “أحد المصابين” قصة الحادثة قائلاً: كنّا مع مجموعة وبعد خلودنا إلى النوم، استيقظنا على شظية نزلت على الغرفة فأصابتني.

من جهته، قال المصاب الآخر محمد أحمد حسين: إن الشظايا سقطت على المنزل وأسفرت عن استشهاد شقيقي، وتعرضت لإصابة في الرأس وكدمات في الكتف والرجل.

ويتلقى المصاب الثالث شهاب محمود الرعاية الطبية اللازمة، حيث تعرَّض لإصابة في الرأس وكدمة في الكتف.

يذكر أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس، حادثة سقوط شظايا من صواريخ باليستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

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