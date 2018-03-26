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تجنباً للحوادث والحرائق.. «الكهرباء» تتفقد 10 آلاف منزل في مكة

تجنباً للحوادث والحرائق.. «الكهرباء» تتفقد 10 آلاف منزل في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

قامت “السعودية للكهرباء” خلال الفترة الأخيرة بزيارة أكثر من 10 آلاف منزل بأكثر من 14 ألف ساعة عمل، وذلك بأيدي مهندسين وفنيين سعوديين من ذوي الخبرة، من ضمن مسؤوليتها المجتمعية في السلامة الكهربائية وتوعية المجتمع وتثقيفه بأهمية التأكد من التمديدات والتوصيلات الكهربائية، تجنباً لوقوع الحوادث والحرائق.

وأطلقت الشركة حملة توعوية للسلامة الكهربائية في المنازل بمنطقة مكة المكرمة بعنوان “سلامة الكهرباء داخل منازلنا”، والتي يتم خلالها تنفيذ زيارات توعوية لآلاف المنازل بالمنطقة، بهدف زيادة الوعي لدى الأسرة بمعايير السلامة الكهربائية، وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع أفراد المجتمع، إذ إن الشركة خصصت أكثر من 50 مهندساً وفنياً سعودياً من ذوي الخبرة، للقيام بجولات توعوية وتثقيفية بأهمية السلامة الكهربائية، وذلك على غرار حملتها التي أطلقتها العام الماضي #سلامتك_بيدك والمستمرة على مدار العام، والتي تُعنى بتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع بالسلامة الكهربائية.

وأكدت “السعودية للكهرباء” أن الحملة تأتي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء، وتنفيذ الحملات التوعوية المستمرة على مدار العام في جميع مناطق المملكة، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تثقيف الأسر والأفراد في مجال السلامة الكهربائية والتوعية بأخطار الكهرباء.

وكشفت “السعودية للكهرباء” عن الانتهاء من تقديم الإرشادات التوعوية والتقارير الفنية لـ 10 آلاف منزل، والانتهاء من إرسال أكثر من 2.3 مليون رسالة توعوية للمستفيدين، فيما تسعى الشركة لزيادة أعداد المنازل المستهدفة إلى أكثر من ذلك، من خلال برامجها التوعوية المستمرة على مدار العام في جميع مناطق المملكة، وبما يفوق الأعداد في الخطط الأولية، إذ شهدت جولات الفرق الرقابية، تقديم الإرشادات التوعوية وتقريراً فنياً بحالة التوصيلات الكهربائية وما يخص السلامة المنزلية والوسائل والضوابط التي ينبغي الالتزام بها، وذلك لتجنب المخاطر من الاستخدامات السلبية للكهرباء.

 

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