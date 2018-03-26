مجانًا.. تأهيل ألف مواطن للعمل «أخصائي موارد بشرية» بالرياض

تواصل – واس:

أطلقت غرفة الرياض مبادرة لإقامة دورات تدريبية بسعة ألف مقعد مجاني لتأهيل أخصائيين موارد بشرية محترفين موجهة لطالبي العمل من الجنسين، والسعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تمكين تلك المنشآت من إنشاء أقسام موارد بشرية قادرة على تهيئة بيئة العمل فيها لتوطين القوى العاملة لديها.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن الغرفة تسعى كذلك من خلال هذه المبادرة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية لإدارات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص لتمكينها من التفاعل البناء مع مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع كفاءة سوق العمل وإصلاح تشوهاته.

وأفاد الشثري أن مبادرة الغرفة الجديدة تتمثل في تخصيص ألف مقعد مجاني للجنسين في دورة تأهيل أخصائيين موارد البشرية حيث تتضمن الدورة عدة محاور من ضمنها أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية والخدمات الالكترونية للعمل والتأمينات وإجراءات ونماذج إدارات الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل وبرنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور وبرنامج مقيم وبوابة طاقات وتفتيش العمل والخلافات العمالية.

وحثَّ الشثري طالبي وطالبات العمل والعاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالالتحاق بالدورة التسجيل في الموقع الالكتروني لغرفة الرياض.