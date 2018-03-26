جيش اليمن يحرر «تباب» واقعة بين نهم والغيل في محافظة الجوف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

جيش اليمن يحرر «تباب» واقعة بين نهم والغيل في محافظة الجوف

جيش اليمن يحرر «تباب» واقعة بين نهم والغيل في محافظة الجوف
0

تواصل- واس:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية، عدداً من التباب الواقعة في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح مصدر ميداني في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الاثنين، أن جبهة الميمنة شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها جبهات نهم، لافتًا إلى أنهم نصبوا كميناً لمجموعة من العناصر الانقلابية في منطقة الشعاب غرب جبال البياض.

وأشار المصدر إلى أنهُ تزامنًا مع تلك المعارك قامت قوات من الجيش الوطني اليمني أيضًا بقصف مدفعي مكثّف استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية نهم، تكبّدت خلاله الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الدفاع المدني يُحذِّر سكان «سكاكا وما حولها»

الدفاع المدني يُحذِّر سكان «سكاكا وما حولها»

دون أسباب.. إمارة الجوف تؤجل مهرجان التمور إلى 23 رجب

دون أسباب.. إمارة الجوف تؤجل مهرجان التمور إلى 23 رجب

«تعليم الجوف» تنفي تعليق الدراسة غداً

«تعليم الجوف» تنفي تعليق الدراسة غداً

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>