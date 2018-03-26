توقعات بتقلبات جوية على مناطق مختلفة بالمملكة خلال هذه الفترة

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تشير توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، بمشيئة الله تعالى، إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 11 رجب 1439هـ، الموافق 28 مارس 2018م، بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.

وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة و تبوك (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق)، كذلك على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية للرياض وحفر الباطن .

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة يوم الخميس المقبل ليصل متوسط سرعة الرياح إلى أكثر من 65 كم/س خاصة خلال النهار وتتحول إلى عاصفة ترابية تنعدم معها الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) يوم الخميس على مناطق تبوك ( تشمل الأجزاء الساحلية)، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.

يلي ذلك تحول الرياح السطحية إلى شمالية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس على مناطق شمال المملكة، تمتد إلى وسط وشرق المملكة يومي الجمعة والسبت والتي يتوقع أن تؤدي إلى انعدام للرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

بينما تتهيأ الفرصة كذلك مساء يوم الجمعة ويومي السبت والأحد لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.