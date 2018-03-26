«التعاون الخليجي» يطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الإيرانية

تواصل – واس:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إطلاق الميليشيات الحوثية سبعة صواريخ باليستية، مساء أمس، على عدد من المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض، واصفاً بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف السكان المدنيين ويعرض أمنهم للخطر، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها.

وطالب الزياني بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يقضي بنزع سلاح ميلشيات الحوثي وبسط سلطة الحكومة اليمنية على كامل التراب اليمني.

ودعا الدكتور الزياني مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه وقف تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن , مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات العدائية التي تتسبب في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتزيد من معاناة الشعب اليمني وتهدد الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية، وتنذر بعواقب وخيمة على مصالح دول العالم فيها.