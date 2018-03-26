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خروج 400 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص خلال 6 أشهر

خروج 400 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص خلال 6 أشهر
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تواصل- متابعات:

كشفت البیانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة مغادرة 407 آلاف موظف أجنبي لوظائفهم بالقطاع الخاص، خلال النصف الثاني من 2017، ودخول نحو 110 آلاف موظف سعودي خلال نفس الفترة.

وبحسب بیانات التأمینات الاجتماعیة، فقد انخفض عدد المشتركین غیر السعوديین إلى 7.907 ملیون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2017، مقارنة بـ 8.31 ملیون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

وارتفع عدد المشتركین السعوديین إلى 1.77 ملیون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2017، مقارنة بـ1.67 ملیون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

يذكر أن إجمالي عدد المشتركین بالتأمینات الاجتماعیة بلغ 9 ملايین و686 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2017، مقابل 9 ملايین و984 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

 

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