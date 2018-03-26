شرطة بريطانيا تسحق «فيراري فاخرة» يمتلكها رجل أعمال مسلم (فيديو)

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أظهر تسجيل مصور، نُشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام الشرطة بحجز سيارة فيراري يملكها رجل أعمال مسلم وتبلغ قيمتها 250000 جنيه إسترليني، قبل أن يتم سحقها بمخلب معدني ضخم.

وتظهر اللقطات رجال شرطة ويست ميدلاندز، وهم ينقضّون على رجل الأعمال زاهد خان، قبل أن يشرح له أحدهم بأنه حصل على أمر لمصادرة السيارة وسحقها، مدعياً بأن العديد من أجزائها مسروقة.

ويظهر خان وهو يتجادل مع رجال الشرطة، ويسألهم عن سبب مصادرتهم للسيارة قبل أن يتوجه إلى الكاميرا قائلاً: “انظر إلى عدد رجال الشرطة الذين جاؤوا لأخذ سيارتي بصورة غير قانونية، رغم أنني قمت بالتأمين عليها، ودفع جميع الضرائب المترتبة عليها، وتسجيلها بشكل نظامي في وزارة النقل”.

وتقول شرطة ويست ميدلاندز، إنها عمدت إلى مصادرة السيارة وتدميرها لأنها غير صالحة للاستخدام، بينما ادعى “خان” بأنه اشترى السيارة بشكل شرعي من أحد المزادات العلنية، عبر وسيط، ودفع 248000 جنيه إسترليني ثمناً لها.

وينوي خان أن يقاضي شرطة ويست ميدلاندز، للمطالبة بتعويضه عن الخسارة التي تكبدها بفقدانه للسيارة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.