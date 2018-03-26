«المنيف»: اختبار آخر للجامعيين قبل إعلان الوظائف الإدارية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«المنيف»: اختبار آخر للجامعيين قبل إعلان الوظائف الإدارية

«المنيف»: اختبار آخر للجامعيين قبل إعلان الوظائف الإدارية
0

تواصل – الرياض:

قال حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية: إن التنسيق جارٍ مع مركز قياس لتنفيذ اختبار آخر خلال الأشهر القادمة، قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وأكد “المنيف” أن الاختبار محدد للجامعيين من حملة البكالوريوس (رجال)، الراغبين للتقدم على شغل وظائف المرتبتين السادسة والسابعة، على سلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”.

جاء ذلك في تنويه لمتحدث الخدمة المدنية، قال فيه، “وردتني استفسارات متعددة بشأن اختيار تقييم١، لذا أحب أن أنوه إلى أن اختبار (تقييم١)، قد تم تنفيذه خلال شهر ربيع أول الماضي، والعمل جارٍ الآن مع الزملاء في مركز قياس على تنفيذ اختبار أخر خلال الأشهر القادمة أي قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين على 1239 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين على 1239 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

وظائف إدارية شاغرة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

وظائف إدارية شاغرة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

«المنيف»: الإعلان عن الوظائف الهندسية اليوم.. والتقديم الأحد

«المنيف»: الإعلان عن الوظائف الهندسية اليوم.. والتقديم الأحد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>