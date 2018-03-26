«المنيف»: اختبار آخر للجامعيين قبل إعلان الوظائف الإدارية

تواصل – الرياض:

قال حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية: إن التنسيق جارٍ مع مركز قياس لتنفيذ اختبار آخر خلال الأشهر القادمة، قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وأكد “المنيف” أن الاختبار محدد للجامعيين من حملة البكالوريوس (رجال)، الراغبين للتقدم على شغل وظائف المرتبتين السادسة والسابعة، على سلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”.

جاء ذلك في تنويه لمتحدث الخدمة المدنية، قال فيه، “وردتني استفسارات متعددة بشأن اختيار تقييم١، لذا أحب أن أنوه إلى أن اختبار (تقييم١)، قد تم تنفيذه خلال شهر ربيع أول الماضي، والعمل جارٍ الآن مع الزملاء في مركز قياس على تنفيذ اختبار أخر خلال الأشهر القادمة أي قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها”.