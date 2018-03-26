مسؤول: المتبرعون بالأعضاء سبب تأخر حصولهم على المكافأة والوسام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

مسؤول: المتبرعون بالأعضاء سبب تأخر حصولهم على المكافأة والوسام

مسؤول: المتبرعون بالأعضاء سبب تأخر حصولهم على المكافأة والوسام
0

تواصل – الرياض:

حمّل مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين، المتبرعين بالأعضاء، مسؤولية تأخر حصولهم على المكافأة المخصصة ووسام الاستحقاق، وذلك بسبب نقص بعض الأوراق والمستندات المطلوبة منهم.

وأكد وفقا لـ«عكاظ» أنه بعد إكمال الأوراق المطلوبة يتم الرفع بها للمجلس الصحي السعودي، الذي بدوره يرفعها للشؤون المالية بالوزارة، ويؤدي هذا إلى تأخر صرف هذه المكافآت والأوسمة لمستحقيها.

وأقر أن برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها من المتبرعين المتوفين دماغياً يحتاج لمزيد من الدعم حتى نتمكن من سد الفجوة الكبيرة بين قوائم الانتظار وعدد العمليات المجراة سنوياً. ولفت إلى أن السعودية من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وآسيا والدول الإسلامية ذات الخبرة والإنجازات المتعددة في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، وكذلك في مجال تعددية الأعضاء المزروعة، بدءاً من القلب والكبد والكليتين والرئتين والقرنيات والبنكرياس والأمعاء، وانتهاءً بأنسجة الجسم كالعظام والصمامات القلبية، وبجانب ذلك فإن السعودية لديها برنامج متكامل للتبرع بالأعضاء وزراعتها.

ووصف وعي المواطنين بشأن التبرع بالأعضاء سواء من ذوي المتوفين أو الأحياء، بأنه يتزايد مع الزمن بشكل واضح ووفق إحصاءات التبرع بالأعضاء، وعزا ذلك نتيجة الخطط الإعلامية والعديد من النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المركز، التي تتضمن 8 نقاط أبرزها زيادة الوعي بأهمية التبرع، والمشكلة المتنامية للمرضى ونقص الأعضاء، إضافة إلى ضرورة مساهمة رجال الدين لدعم برنامج زراعة الأعضاء وجواز استئصالها والتبرع بها، ودعم المؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية للبرنامج، وتفعيل دور الفرد والمجتمع نحو أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتفعيل دور الإعلام الإيجابي في إيصال المعلومة الطبية الصحيحة لأفراد المجتمع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تكريم مواطنتين.. الأولى تبرعت بكبدها لزوجها.. والأخرى أهدت أمها كُليتها

تكريم مواطنتين.. الأولى تبرعت بكبدها لزوجها.. والأخرى أهدت أمها كُليتها

شاب يتبرع لوالده بـ60% من كبده.. ولشقيقته بجزء من النخاع الشوكي

شاب يتبرع لوالده بـ60% من كبده.. ولشقيقته بجزء من النخاع الشوكي

بالفيديو.. يحصل على قلبين ينبضان داخل صدره في آن واحد

بالفيديو.. يحصل على قلبين ينبضان داخل صدره في آن واحد

فريق طبي يسافر 400 كيلومتر برًا وسط الغبار لإنقاذ طفلة (صور)

فريق طبي يسافر 400 كيلومتر برًا وسط الغبار لإنقاذ طفلة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>