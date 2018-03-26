تطوير دواء يمنع تطور مرض «لا علاج له»

تواصل – وكالات:

أعلن فريق بحث دولي عن تطوير دواء جديد لعلاج الحالات المتأخرة من التصلب المتعدد، حيث يقلل من تطور المرض على المدى القصير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، أن الفريق البحثي قاده علماء من جامعة بازل في سويسرا، وأن هذا العلاج يحتاج إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية علاوة على توصية الجهات الطبية في بريطانيا قبل طرحه في البلاد.

ولا يوجد حتى الآن علاج للتصلب المتعدد. واعتمد الباحثون في دراستهم على عينة بحثية بلغ عدد المشاركين فيها 1327 من المصابين بالتصلب المتعدد.

ووفقا للدراسة، بلغت نسبة من تفاقمت لديهم أعراض المرض بعد تناول العقار الذي يحمل اسم “سيبونيمود” لثلاثة أشهر 26%، مقارنة بالمجموعة التي تلقت عقارًا وهميًا.