رئيس «فيسبوك» يعتذر عن الفضيحة.. لأمريكا وبريطانيا فقط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

رئيس «فيسبوك» يعتذر عن الفضيحة.. لأمريكا وبريطانيا فقط

رئيس «فيسبوك» يعتذر عن الفضيحة.. لأمريكا وبريطانيا فقط
0

تواصل – وكالات:

احتل اعتذار نشره مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذ لشركة فيسبوك، صفحة كاملة في عدد من الصحف الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا عن فضيحة خصوصية البيانات التي تعرضت لها الشركة منذ أيام.

وجاء في بيان الاعتذار أن فيسبوك كان بإمكانها أن تفعل المزيد من أجل تفادي تعرض الملايين من مستخدميها لاستغلال البيانات الشخصية الخاصة بهم في شركة الاستشارات السياسية كمبريدج أناليتيكا. وأضاف: “كان هذا استغلالاً سيئاً للثقة، واعتذر عما حدث”.

يأتي الاعتذار وسط توالي ظهور تقارير تشير إلى تلقي فيسبوك تحذيرات من سياساتها لحماية الخصوصية التي وصفتها التقارير بأنها كانت على درجة كبيرة من الضعف في 2011.

واحتل الاعتذار الصفحات الأخيرة من عدد من الصحف البريطانية من أحجام مختلفة مثل صنداي تليغراف، وصنداي تايمز، وميل أون صنداي، والأوبزرفر، وصنداي ميرور، وصنداي إكسبرس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خاصية جديدة في «إنستغرام».. تعرف على استخداماتها

خاصية جديدة في «إنستغرام».. تعرف على استخداماتها

كيف تتفادى الإعلانات والبرمجيات الخبيثة عند استخدام التطبيقات؟

كيف تتفادى الإعلانات والبرمجيات الخبيثة عند استخدام التطبيقات؟

الفرق بين تعطيل حساب «فيسبوك» وحذفه نهائياً

الفرق بين تعطيل حساب «فيسبوك» وحذفه نهائياً

تدوينات صوتية.. تعرَّف على أحدث ميزة من «فيسبوك»

تدوينات صوتية.. تعرَّف على أحدث ميزة من «فيسبوك»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>