رئيس «فيسبوك» يعتذر عن الفضيحة.. لأمريكا وبريطانيا فقط

تواصل – وكالات:

احتل اعتذار نشره مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذ لشركة فيسبوك، صفحة كاملة في عدد من الصحف الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا عن فضيحة خصوصية البيانات التي تعرضت لها الشركة منذ أيام.

وجاء في بيان الاعتذار أن فيسبوك كان بإمكانها أن تفعل المزيد من أجل تفادي تعرض الملايين من مستخدميها لاستغلال البيانات الشخصية الخاصة بهم في شركة الاستشارات السياسية كمبريدج أناليتيكا. وأضاف: “كان هذا استغلالاً سيئاً للثقة، واعتذر عما حدث”.

يأتي الاعتذار وسط توالي ظهور تقارير تشير إلى تلقي فيسبوك تحذيرات من سياساتها لحماية الخصوصية التي وصفتها التقارير بأنها كانت على درجة كبيرة من الضعف في 2011.

واحتل الاعتذار الصفحات الأخيرة من عدد من الصحف البريطانية من أحجام مختلفة مثل صنداي تليغراف، وصنداي تايمز، وميل أون صنداي، والأوبزرفر، وصنداي ميرور، وصنداي إكسبرس.