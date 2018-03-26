الناخبون في مصر يتوجهون لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

وعشية الانتخابات، جابت حافلات وسط القاهرة تحمل مكبرات صوت تنطلق منها أغان تحث الناخبين على التوجه إلى لجان الاقتراع. ولصقت على الحافلات التي تتبع محافظة القاهرة لافتات تحمل شعارات مثل “خليك إيجابي” و”شارك في انتخابات الرئاسة 2018″.

ورفعت قوات الأمن المصرية من الشرطة والجيش المكلفة بتأمين الانتخابات حالة الاستعداد بين صفوفها قبل ساعات من بدء التصويت.