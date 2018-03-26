رئيس حكومة اليمن: صواريخ الحوثي البالستية تكشف الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة

تواصل – متابعات:

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، أن مهاجمة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، بأكثر من صاروخ باليستي، للمدن السعودية المكتظة بالسكان بأكثر من صاروخ باليستي، تأكيد على “الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة”.

وشدد على أن ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربي سوى خيار واحد فقط هو النصر، وقال “علينا هزيمتهم وكسر شوكتهم ومن يقف خلفهم”.

جاء ذلك في تغريدات نشرها على صفحته بموقع “تويتر”، تعليقا على إطلاق ميليشيا الحوثي 7 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، وتم اعتراضها جميعاً وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي.

وقال رئيس الحكومة اليمنية “لم ولن يسلم أحد من شرور هذه العصابة الإجرامية، ها هم يطورون أسلحتهم بدعم إيراني غير محدود، يهاجموننا ويعرضون أمننا للخطر”.

من جانبه، جدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، التأكيد على إعادة الشرعية والأمن والاستقرار لليمن وإنقاذ الشعب اليمني من إيران.

وقال في تغريده على صفحته بتويتر، تعليقا على ذات الموضوع “آمنون بفضل من الله ثم حكمة قيادتنا وجنودنا البواسل حفظهم الله ورعاهم”.

وأضاف “خسئت إيران وميليشاتها الحوثية في اليمن. ولن نحيد عن أهدافنا في إعادة الشرعية والأمن والاستقرار لليمن وإنقاذ الشعب اليمني من إيران، وحماية أمننا الوطني وممرات التجارة البحرية”.

وكان بيان المتحدث باسم قوات التحالف، أوضح أن الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا وتم اعتراضها ثلاثة منها، كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.