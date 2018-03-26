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مطالبات لوزير الصحة بزيارة مستشفيات عسير بشكل «سري ومفاجئ»

مطالبات لوزير الصحة بزيارة مستشفيات عسير بشكل «سري ومفاجئ»
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تواصل – عسير:

دعا عدد من أهالي عسير، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتسجيل زيارة سرية لكشف واقع مستشفيات عسير، بصورتها الحقيقية والتي بلغت حدا مترديا من الخدمات -على حد وصفهم.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أبدى العديد من الأهالي تذمرهم من مقطع “الفيديو” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر نقل بعض المصابين في حوض مركبة، وإسعافهما إلى مستشفى خميس مشيط المدني.

وكان المقطع أظهر شابين يطلقان نداءات استغاثة أمام طوارئ مستشفى خميس مشيط، وآخرين يطالبون بسرعة التعامل معهما، لتلقي العلاج، واستياءهم نتيجة هذا الإهمال الكبير، مع تعالي صراخ المصابيْن من آثار الجروح التي يعانيان منها، والدماء تبدو على وجهيهما، كما ظهرت مسنة تشير إلى العثور على الشابين في الشارع قبل أن يتم نقلهما في حوض الوانيت.

وسارعت صحة المنطقة بإصدار بيان نفت فيه أي تقصير، معلنة أنه تم إسعافهما في وقت وجيز، إلا أن مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفعوا الأمر لوزير الصحة، داعين إياه لزيارة المنطقة للوقوف على واقع الخدمات.

وتساءل مغرد: هل يرضيك هذا يا وزير الصحة؟، مسعفون يحملون مرضى في حوض مركبة، ولم يجدوا أحدا في مستشفى خميس مشيط، شاهد مدى الضياع في مستشفيات المنطقة.

 

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