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من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
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تواصل – الرياض:

توفي عامل مصري “مقيم” بالرياض، وجرح اثنان آخران يحملان الجنسية المصرية، إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي مساء أمس على العاصمة الرياض، أطلقته ميليشيات الحوثي.

وفاة العامل المصري وجدت تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي استنكروا استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل، وتداولوا صورا للعامل المتوفى وهوية إقامته.

ووفقا للأوراق الرسمية فإن العامل هو (عبد المنطلب أحمد حسين علي) ويعمل سائق، وهو من مواليد 18- 1- 1979م، تنتهي إقامته في 10 – 8- 1442هـ.

‏‫وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

ودشن مغردون هشتاق بعنوان (#الشهيد_المصري_عبدالمطلب)، نعوا فيه المتوفى ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر، ونددوا بالإجرام الحوثي الذي يستهدف مدنيين، وطالبوا بالقصاص من القتلة والمجرمين الحوثيين ومن يقف خلفهم ويندهم بالصواريخ.

ونشر المغرد “علاوي” صور إقامة المتوفى “عبد المنطلب”، وقال ” لاحول ولا قوة الا بالله جا السعودية لطلب لقمة العيش، واشتغل سائق خاص عشان يأكل عياله.. وقُتل بدون أي ذنب ، مانقول إلا الله يرحمك وحقك مابيروح”.

وقالت نواف الرشيدي، “لن نترك دمك يابن الكنانه سوف نأخذ بثارك، وسوف ندك حصون القياصر الفارسية أيتخذون ملجأ في ديار العرب، ونحن على قيد الحياه أتموت العروبة والشعب اليمني ابن العروبة”.

وقال بن عواض ، “#الشهيد_المصري_عبدالمطلب منا وفينا، ونعزي أهلنا في مصر ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

أما محمد الزهراني، فقال “خسرنا ابنا من أبناء وطننا فأهل مصر من أهل الدار، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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