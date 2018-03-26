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تعاني من الحموضة.. إليك «حل فوري» سهل ورخيص 

تعاني من الحموضة.. إليك «حل فوري» سهل ورخيص 
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تواصل- وكالات:

يؤدي الاعتماد المتزايد على مضادات الحموضة إلى مشاكل صحية أخرى، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بالعلاجات المنزلية لتفادي الآثار الجانبية للأدوية.

فإذا كنت تشكو من الحموضة بشكل متكرر يمكنك الاعتماد على ماء جوز الهند كوسيلة فورية فعّالة للتخلص من حرقة المعدة، إلى جانب الاستفادة من فوائد هذا المشروب الصحي.

لماذا ماء جوز الهند؟ عند شرب ماء جوز الهند يتحول الرقم الهيدروجيني في المعدة إلى المستوى القلوي، كما أن ماء جوز الهند يساعد على إنتاج الأغشية المخاطية في المعدة، ويوفر ذلك نوعاً من الحماية من الآثار الضارة الناتجة عن الإنتاج المفرط للحمض.

ولأن جوز الهند غني بالألياف يحسن الهضم، ويمنع تكرار الحموضة، كما يوفر فائدة أخرى للمعدة هي تبريد بطانتها ما يساعد على الحد من الحرقة.

وإلى جانب فوائده العلاجية يوفر ماء جوز الهند: البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي وبعض الحديد.

علاج الحموضة. تناول كوباً من ماء جوز الهند بعد نصف ساعة من إنهاء وجبة الطعام، ومع الاستمرار على هذا النظام لمدة شهرين إلى 3 أشهر ستنتهي مشكلة الحموضة.

وخلال تلك الفترة احرص على اتباع نظام غذائي يقلل اضطرابات المعدة، ويحسن الهضم، واشرب الكثير من الماء.

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