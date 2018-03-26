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خاصية جديدة في «إنستغرام».. تعرف على استخداماتها

خاصية جديدة في «إنستغرام».. تعرف على استخداماتها
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تواصل- وكالات:

أضافت شبكة إنستغرام خاصية جديدة باسم “مشاركات جديدة” (نيو بوستس) وتعهدت بإضافة المزيد من الخصائص التي تركز على عرض أحدث المشاركات للمستخدمين.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن زر “مشاركات جديدة” يتيح للمستخدم اختيار توقيت عملية إعادة تنشيط الصفحة بدل أن يحدث ذلك بصورة آلية.

ففي حالة الضغط على الزر ستعرض المشاركات الجديدة بصورة فورية، ودون الضغط على الزر ستظل الصفحة كما هي، حسب ما ذكرته الشركة. كما تعهدت شركة إنستغرام بإضافة المزيد من التغييرات التي تتيح للمشاركات الأحدث بالظهور على قمة الصفحة بصورة أكثر تكراراً.

وعلى غرار موقع فيسبوك، فإن موقع إنستغرام غير أخيراً نظام ضخ الأخبار، بعرض المشاركات التي يعتقد الموقع أن المستخدم يريد رؤيتها أولاً اعتماداً على تحليل تفضيلاته باستخدام “اللوغيرتمات”.

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