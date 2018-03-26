تعرف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تواصل – الرياض:

قدّم أحد أعضاء مجلس الشورى دراسة تقترح إبقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد تقاعده على أن يتم حسم 9% من راتبه كاملاً أثناء فترة عمله، مبينة أن المجلس شكّل 3 لجان مالية وأمنية وإدارية لدراسة هذا المقترح.

وأوضحت مصادر، أن مقدم المقترح استند إلى تدني أوضاع المتقاعدين من العسكريين مالياً، وخصوصاً بعد التضخم والارتفاع في الأسعار، ما يؤثر على المتقاعد وأسرته.

وأضافت المصادر أن الدراسة طالبت كذلك بتقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 30 سنة بدلاً من 35 سنة؛ لإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب السعوديين للتقدم إلى الخدمة العسكرية، وفقاً لـ “الحياة”.

وبيّنت أن الدراسة أشارت إلى أن حسم التسعة في المائة من راتب العسكري أثناء عمله، مع إبقاء العلاوات والبدلات بعد التقاعد، سيحدث توازناً بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد، وسيضيف موارد مالية جديدة للمؤسسة العامة للتقاعد.