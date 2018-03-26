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ردًا على أكاذيب الحوثي.. جازان «هادئة» ومطار الملك عبدالله لم يتأثر

ردًا على أكاذيب الحوثي.. جازان «هادئة» ومطار الملك عبدالله لم يتأثر
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تواصل – جازان:

لا تزال ميلشيات الحوثي، والإعلام التابع لها تمارس هواياتها في تضليل مناصريه، حيث أعلنت الميلشيات في وقت متأخر مساء أمس (الأحد) أنهم استهدفوا مطار الملك عبدالله في جازان وعدد من المطارات الأخرى في مواقع متفرقة من المملكة العربية السعودية، بعد أن أطلقوا عددا من الصواريخ الباليستية تجاه العاصمة الرياض وجازان ونجران وعسير، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدميرها بكل نجاح.

وأشار عدد من القيادات التابعة لمليشيات الحوثي أن الصواريخ التي أطلقوها أصابت أهدافها بدقة في تضليل واضح لمناصريهم والرأي العام.

بينما عاشت جازان والمحافظات التابعة لها حياة هادئة، بل واحتفل أبناؤها بانتصارات قوات الدفاع الجوي التي يحققها في كل محاولة تقوم بها ميلشيات الحوثي لاستهداف المنطقة.

ووفقا لـ”عكاظ” فإن مطار الملك عبدالله بجازان لم يتأثر على الإطلاق، بعكس إدعاءات ميليشيا الحوثي- وواصلت الرحلات إقلاعها في الوقت المحدد.

وأكد أحد المسؤولين في المطار أن حركة الطيران سارت بشكلها الطبيعي ولم تتلقى إدارة المطار أي توجيهات بإيقاف الرحلات.

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