شاهد.. أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

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نجحت سرايا «الباتريوت» بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية في إسقاط 7 صواريخ «باليستية» أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف العاصمة السعودية الرياض وعدد من المناطق.

ووثق مقطع فيديو موقع شظايا الصاروخ الذي ارتدت بعد إطلاقة، والذي سقطت شظاياه في أرض كبيره خالية من المباني تقع بجانب حي الملقا السكني، بحسب “عكاظ”.

وفرضت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة طوقًا أمنيًّا حول الموقع وعملت على معاينة موقع شظايا الصاروخ والذي أحدث فجوة متوسطة في سطح الأرض، وقامت نفس الجهات بنقل الشظايا.